Чувашией и Кабардино-Балкарией.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тюменской области Владимир Якушев заключил соглашения о сотрудничестве с российскими регионами.

Так, с Чувашией тюменцы намерены взаимодействовать в производстве нефтегазового и электрооборудования, дорожной и специальной техники, продукции машиностроения и комплектующих материалов к ним. Среди перспективных направлений также названы АПК, строительство и ЖКХ, санаторно-курортный и медицинский туризм.

"Очень много электротехнических изделий приобретают в Чувашии нефтяники и газовики. Республика продает продукты питания, товары химической промышленности. Наша задача - в дальнейшем развивать это взаимовыгодное сотрудничество и конкурировать на доброжелательной основе", - пояснил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, соглашение о межрегиональном сотрудничестве было подписано и с Кабардино-Балкарской Республикой. Стороны договорились укреплять связи в таких сферах, как дорожно-транспортная инфраструктура, информационные коммуникации, инновации, промышленность. Параллельно взаимодействие будет налаживаться в области АПК, торговли, архитектуры и строительства, туризма и спорта.

"У нас есть завод по изготовлению инструментов с использованием алмазов, другие сегменты товаров, которые могут быть востребованы нефтяниками. Кроме того, Кабардино-Балкария обладает большим туристическим потенциалом и ждет тюменцев в гости", - поделился глава региона Юрий Коков.

В.Якушев отметил, что для развития межрегионального сотрудничества также важно продвижение производимой на территориях продукции, повышение узнаваемости регионов, изучения культуры и быта местных народов.