Тюменская область укрепила дружбу с двумя регионамиСегодня в 14:46
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Чувашией и Кабардино-Балкарией.
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тюменской области Владимир Якушев заключил соглашения о сотрудничестве с российскими регионами.
Так, с Чувашией тюменцы намерены взаимодействовать в производстве нефтегазового и электрооборудования, дорожной и специальной техники, продукции машиностроения и комплектующих материалов к ним. Среди перспективных направлений также названы АПК, строительство и ЖКХ, санаторно-курортный и медицинский туризм.
"Очень много электротехнических изделий приобретают в Чувашии нефтяники и газовики. Республика продает продукты питания, товары химической промышленности. Наша задача - в дальнейшем развивать это взаимовыгодное сотрудничество и конкурировать на доброжелательной основе", - пояснил глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, соглашение о межрегиональном сотрудничестве было подписано и с Кабардино-Балкарской Республикой. Стороны договорились укреплять связи в таких сферах, как дорожно-транспортная инфраструктура, информационные коммуникации, инновации, промышленность. Параллельно взаимодействие будет налаживаться в области АПК, торговли, архитектуры и строительства, туризма и спорта.
"У нас есть завод по изготовлению инструментов с использованием алмазов, другие сегменты товаров, которые могут быть востребованы нефтяниками. Кроме того, Кабардино-Балкария обладает большим туристическим потенциалом и ждет тюменцев в гости", - поделился глава региона Юрий Коков.
В.Якушев отметил, что для развития межрегионального сотрудничества также важно продвижение производимой на территориях продукции, повышение узнаваемости регионов, изучения культуры и быта местных народов.
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