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Уральская ВСМ заработает к 2023 годуСегодня в 17:41

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Она свяжет города и аэропорты.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), соединяющая Екатеринбург и Челябинск, начнет функционировать к 2023 году. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает "Уралинформбюро".

"Уральская ВСМ свяжет центры Челябинска и Екатеринбурга, а также два аэропорта: Баландино и Кольцово. Что касается вопроса о сроках, то подготовка проекта идет по плану. При условии своевременного прохождения всех согласовательных процедур мы рассчитываем подписать концессионное соглашение в 2018 году, а в 2023 ввести УВСМ в эксплуатацию", - пояснил глава Южного Урала.

ВСМ Екатеринбург - Челябинск является частью магистрали, которая должна соединить Москву и Пекин. Уральский проект оценивается в сумму порядка 165 миллиардов рублей.

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