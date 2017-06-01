Энергетики и бизнесмены Урала объединяютсяСегодня в 17:54
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Для достижения показателей "Дорожной карты".
В Челябинске в пятый раз прошел Межрегиональный форум по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Инициативу ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") и "Опоры России" по организации мероприятия поддержало правительство Челябинской области.
Форум объединил ключевых участников процесса техприсоединения к электросетям, собрав представителей Челябинской, Свердловской, Тюменской области и Пермского края, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала".
На пленарном заседании и круглых столах стороны обсудили необходимость совместного решения задач "Дорожной карты" по внедрению целевой модели "Подключение к электрическим сетям". В дискуссии участвовали представители ЗакСо Челябинской области, министерства тарифного регулирования и энергетики региона, реготделения ООО МСП "Опора России", ПАО "Россети", руководители ОАО "МРСК Урала", сетевых и энергосбытовых компаний, а также строительных организаций.
В 2016 году на территории ответственности филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" срок техприсоединения для "бизнес-малышей" составил 88 дней (при нормативе 90). Во всех филиалах энергокомпании оптимизированы внутренние бизнес-процессы, созданы интерактивные сервисы. Для упрощения процедур техприсоединения предприниматели предложили использовать принцип одного окна – и для заявителя, и для сетевой организации.
В резолюцию Форума внесены предложения по совершенствованию разрешительной документации на примере Челябинской и Свердловской областей, а также внедрению лучших практик по приему заявок на техприсоединение (на примере Среднего Урала).
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