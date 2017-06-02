Из России, Украины, Беларуси и Казахстана.

На ММК завершилась XVII международная научно-техническая конференция молодых специалистов. Мероприятие собрало делегатов из металлургических предприятий России, Украины, Беларуси и Казахстана.

111 человек представили научные работы в 12 секциях. Торжественное награждение состоялось во Дворце культуры металлургов имени С.Орджоникидзе. Отдельно отмечались победители в номинациях "Экономический эффект", "Оригинальность разработки", "Лучшая исследовательская работа".

В частности, за разработку актуальных технических тем были награждены Денис Сергеев, Степан Галынин и Елена Астратова из ОАО "ММК". Также призы получили Валентина Дегтярева из ОАО "ММК-МЕТИЗ", Вадим Доровских из ООО "МРК" и Александр Малов из ООО "Ремпуть".

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", цель подобных конференций - привлечь молодых работников компании к научно-исследовательской деятельности, направленной на совершенствование металлургического производства.