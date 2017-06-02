За первый год работы.

Нефтеналивной терминал "Ворота Арктики", расположенный в Обской губе, отгрузил почти 4,5 миллиона тонн черного золота с момента начала эксплуатации в мае 2016 года. Именно благодаря запуску данного объекта удалось приступить к промышленной разработке Новопортовского месторождения: "Газпром нефть" увеличила объемы отгрузки нефти с промысла в 4 раза.

По Северному морскому пути нефть сорта Novy Port потребителям доставляют танкеры арктического класса. Они совершили уже более 200 рейсов. Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Ямала", сейчас к ранее задействованным судам присоединились 5 новых танкеров класса Arc7, каждый вмещает 42 тысячи тонн сырья.

Кроме того, для обеспечения своевременной транспортировки нефти Новопортовского месторождения компания заказала новейший ледокольный флот. На Выборгском судостроительном заводе завершается строительство двух многофункциональных судов – "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий". Они будут ходить под российским флагом, сопровождая танкеры в экстремальных ледовых условиях Обской губы.

"Нефтеналивной терминал, действительно, стал "воротами" Арктики. За год мы сделали серьезный шаг в разработке месторождений в арктических широтах и в освоении Северного морского пути. Мощность терминала, а также ответственный подход коллектива к соблюдению правил охраны труда и техники безопасности напрямую влияют на рост добычи нефти на Новопортовском месторождении, что позволяет прогнозировать успешное выполнение плана в 6,3 миллиона тонн нефти в 2018 году", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

Соблюдение "Газпромнефть-Ямалом" экологических требований подтверждается бессрочной лицензией на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности в отношении опасных грузов на внутреннем водном транспорте и в морских портах, выданной Минтрансом РФ.

Следует отметить, что "Ворота Арктики" является уникальным сооружением. В основании конструкции разработчики предусмотрели стальной конус, который выступает в качестве ледолома. Высота сооружения составляет 80 метров, из них 17 метров находятся под водой. Сооружение специально спроектировано для эксплуатации за Полярным кругом: может работать при температурах до минус 50 градусов, а также в сложной ледовой обстановке.

Терминал полностью герметичен, в случае возникновения нештатной ситуации он может удерживать нефть до полной остановки насосов. В процессе отгрузки сырья предусмотрена возможность мгновенной расстыковки терминала и танкера.

Нефть, добываемая на Новопортовском месторождении, выделена в отдельный сорт, получивший название Novy Port, и относится к категории легких. По низкому содержанию серы (около 0,1%) она превосходит не только российскую смесь Urals, но и европейский сорт Brent. Кроме того, Novy Port практически безводная и отличается низким содержанием примесей, благодаря этому она почти не требует дополнительной подготовки.