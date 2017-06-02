Планируется, что он возглавит делегацию из 500 человек.

"ИННОПРОМ-2017" в Екатеринбурге может посетить министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Ему предложено возглавить делегацию Страны восходящего солнца, выступающей партнером выставки, рассказали "Уралинформбюро" в организационном комитете международной выставки.

"Общая площадь национальной экспозиции Японии составит 5 тысяч квадратных метров. Страну-партнера представят 120 промышленных компаний. Выставку посетят более 500 представителей бизнеса и власти Японии", - пояснили организаторы.

Представители японской делегации выступят спикерами на ключевых мероприятиях деловой программы выставки - на главной стратегической сессии "Умное производство: конкуренция моделей vs конкуренция технологий", "Российско-Японском промышленном форуме: новые возможности и проекты", а также на сессии по тематикам промышленного инжиниринга, экологических технологий и энергосбережения.

Операторами участия Японии выступают Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) и Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).