Договоренности достигнуты на ПМЭФ-2017.

Уральский турбинный завод и Улан-Баторская ТЭЦ-4 (Монголия) заключили меморандум о сотрудничестве. Подписание документа состоялось 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Присутствовали премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат и министр энергетики Пурэвжавын Ганхуу.

Меморандум скрепили подписями исполнительный директор ТЭЦ-4 Улан-Батора С.Анхбаяр и председатель Совета директоров УТЗ Михаил Лифшиц.

Документ предусматривает реализацию масштабной инвестпрограммы по модернизации станционного оборудования Улан-Баторской ТЭЦ-4. В результате предприятие сможет обеспечивать безаварийное энергоснабжение столицы и энергосистемы Монголии в целом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТЗ.

Следует отметить, что партнеры уже имеют успешный опыт сотрудничества. Два года назад выполнил работы по расширению станции с установкой турбоагрегата мощностью 120 МВт. Проект был удостоен награды президента Монголии "Алтан Гэрэгэ". Также он получил "Премию развития" Внешэкономбанка России как "Лучший экспортный проект".

Председатель Совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лифшиц по итогам реализации проекта был удостоен звания "Почетный энергетик Монголии". Это высшая отраслевая награда энергетиков страны.

Российские машиностроители выполнили все в рекордные сроки - за год. Работы на площадке начались в феврале 2014 года, а первые мегаватты электроэнергии были выработаны в марте 2015 года. Новый энергоблок монтировался между работающими турбинами, без их остановки.