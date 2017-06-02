На 2 миллиона рублей.

Специалисты "Свердловэнерго" модернизировали распределительные сети 10 и 0,4 кВ, обеспечивающих электроэнергией деревню Малый Таушкан городского округа Сухой Лог. ОАО "МРСК Урала" направило на работы более 2 миллионов рублей.

Реконструкция электросетей прошла в два этапа. Сначала энергетики построили около 300 метров воздушной линии электропередачи 10 кВ и новую трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА, затем полностью модернизировали ЛЭП 0,4 кВ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", при строительстве новой сетевой инфраструктуры было установлено более 50 железобетонных опор и смонтировано около 2 километров самонесущего изолированного провода (СИП). Использование СИП исключает возможность коротких замыканий и несанкционированного потребления электроэнергии. Также он обезопасит население от поражения током.

В результате работ были повышены надежность и качество электроснабжения жителей Малого Таушкана. Также обеспечена возможность техприсоединения новых участков индивидуального жилищного строительства.