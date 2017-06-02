Проект доведет до ума рабочая группа.

Врио губернатора Среднего Урала Евгений Куйвашев, его коллега из Челябинской области Борис Дубровский и президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали соглашение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Екатеринбург и Челябинск. Стороны скрепили договоренность 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Проект ВСМ предполагает строительство двухпутной скоростной железнодорожной линии через три ключевые станции: Екатеринбург, Касли, Челябинск. Общая протяженность магистрали составит порядка 220 километров. Предварительная стоимость оценивается в 165 миллиардов рублей. Проект реализуют на условиях концессии за счет средств частного инвестора. Начало эксплуатации магистрали запланировано на 3 квартал 2022 года.

"Мы рассчитываем, что проект даст значительный кумулятивный эффект, дополнительную возможность привлечения инвестиций, и, конечно же, мы рассчитываем, что на этой магистрали будет работать наша железнодорожная техника. Самое главное, мы вписываемся в концепцию строительства высокоскоростных магистралей России, которую утвердил президент страны Владимир Владимирович Путин. Новая железнодорожная магистраль - это новые рабочие места, новые поезда, новые технологии. В этом заинтересовано как государство, так и частные инвесторы", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Сегодня также было принято решение о создании рабочей группы, которая станет площадкой для обсуждения и согласования основных конструктивных и технологических решений проекта.

По предварительным расчетам, новый скоростной поезд будет добираться из Екатеринбурга в Челябинск примерно за 1 час 10 минут. Таким образом, экономия времени по сравнению с другими видами транспорта будет от 1,5 до 5 часов.