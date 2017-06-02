"Транснефть" заключила специальный инвестконтракт с Тюменской областьюСегодня в 15:41
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И Минпромторгом РФ.
1 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума был заключен Специальный инвестконтракт (СПИК) по созданию промышленного производственного комплекса Тюменского ремонтно-механического завода.
Документ скрепили подписями министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и гендиректор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников. В подписании принял участие вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз.
Специальный инвестконтракт, рассчитанный до 2025 года, предусматривает строительство нового современного производственного комплекса на базе Тюменского ремонтно-механического завода. Он обеспечит выпуск отечественного оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов трубопроводного транспорта и нефтяной промышленности. Объем инвестиций - около 2,9 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Транснефть-Сибирь".
Речь идет о локализации выпуска оборудования очистных сооружений, установок для проведения ремонтных работ в болотистой местности, спецоборудования взамен аналогичной зарубежной продукции.
"Важно отметить, что для государства экономический эффект от заключения СПИК состоит в повышении уровня локализации производства, внедрении новых доступных технологий и современного высокотехнологичного оборудования, создании новых рабочих мест", – отметил Денис Мантуров. По его словам, ПАО "Транснефть" активно работает в рамках локализации производства аналогов импортной продукции на территории РФ.
Владимир Якушев добавил, что ПАО "Транснефть" всегда уделяет большое внимание сотрудничеству с регионами. Так, сейчас готовится соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ПАО "Транснефть". Документ будет направлен на развитие экономики, улучшение инвестклимата, создание благоприятных условий для решения основных соцзадач Тюменской области.
"Заключение специального инвестиционного контракта является одним из пунктов данного взаимовыгодного соглашения", – подчеркнул тюменский губернатор.
"Уже сегодня в своей деятельности ПАО "Транснефть" применяет 92% отечественных материалов и комплектующих. Тем не менее, подписание СПИК является очередным шагом ПАО "Транснефть" по повышению уровня локализации производства высокотехнологического оборудования на территории Российской Федерации. Реализация данного проекта позволит снизить зависимость от иностранных предприятий и обеспечит загрузку отечественных машиностроительных предприятий", – пояснил Павел Ревель-Муроз.
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