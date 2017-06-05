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КМЭЗ увеличивает производство медных катодовСегодня в 10:33

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До 140 тысяч тонн в год.

На "Кыштымском медеэлектролитном заводе" (входит в РМК) подготовлена площадка для строительства двух дополнительных серий электролизных ванн. В рамках программы модернизации КМЭЗ производительность цеха электролиза меди будет увеличена с 120 тысяч до 140 тысяч тонн медных катодов в год.

В целом планируется дополнительно разместить две серии электролизных ванн (по 40 ванн в серии и 24 матрицы в ванне). Общая стоимость проекта превысит 380 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, на данный момент демонтированы колонны, ригели, плиты перекрытия, осуществлено вскрытие полов и выборка грунта. Из той части цеха, где разместятся дополнительные серии ванн, перенесена существующая вентиляция цеха. На следующем этапе намечена заливка фундаментов опорных конструкций для нового техоборудования.

Дополнительные электролизные ванны потребуют увеличения мощности трансформаторной подстанции. Для этого трансформаторы с тиристорными преобразователями заменят на более мощные. Новое оборудование уже поступило на завод, идет подготовка к их монтажу.

"Строительно-монтажные работы в цехе электролиза меди идут в условиях действующего производства и не влияют на рабочий процесс. Поэтому на исполнении наших обязательств перед потребителями готовой продукции реализация инвестиционного проекта не сказывается", - отметил генеральный директор ЗАО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев.

Также на КМЭЗ планируется модернизировать цех медной катанки. В этот проект планируется инвестировать свыше 280 миллионов рублей.

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