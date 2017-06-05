Штамповки, поковки, плиты, прутки.

Лайнер МС-21-300 совершил первый полет. "Магистральный самолет 21 века" поднялся в небо Иркутска 28 мая на 30 минут.

МС-21 является лайнером из самого востребованного в мире сегмента среднемагистральных судов и способен составить конкуренцию Airbus 320 и Boeing 737. Российские авиакомпании будут заменять им эксплуатируемые "тушки" и "яки". В максимальной пассажирской версии у нового судна 211 кресел, дальность полета - около 6 тысяч километров.

Разработка МС-21 обойдется приблизительно в 245 миллиардов рублей. В целом планируется выпустить до 1 000 самолетов. 50 судов уже заказал "Аэрофлот". Поставки МС-21 начнутся после получения сертификата в 2019 году.

Следует отметить, что эксплуатационные расходы МС-21 на 12-15% ниже аналогичных машин. Повышению эффективности способствует крыло, выполненное из полимерных композитов.

ВСМПО-Ависма поставляет для МС-21 титановые штамповки, поковки, плиты, листы, прутки, а также изделия алюминиевого профиля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.