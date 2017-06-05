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"Уральские авиалинии" заплатили 853 миллиона налоговСегодня в 15:09

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За 2016 год.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" стала победителем конкурса "Лучший налогоплательщик года", организованного администрацией Екатеринбурга. Его цель - определить компании, способствующие развитию города. Из 15 претендентов, отобранных экспертным жюри, были выбраны 5 лучших, среди них – "Уральские авиалинии".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика, по итогам 2016 года авиакомпания перечислила более 853 миллионов рублей в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней. 223 миллионов составили взносы на обязательное пенсионное страхование, 215 миллионов – платежи по налогу на доходы физлиц, 227 миллионов – оплата таможенных платежей.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" - социально-ответственная компания, мы понимаем значимость платежей в бюджет, от наполнения которого зависит жизнь тысяч людей. Мы живем в Екатеринбурге, здесь платим налоги – значит, даем возможность развиваться нашему городу, делать его еще привлекательнее и комфортнее", - отмечает первый заместитель гендиректора авиакомпании Кирилл Скуратов.

Следует отметить, что администрация Екатеринбурга проводит конкурс "Лучший налогоплательщик года" с 2011 года.

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