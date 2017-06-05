В Свердловской области.

АО "Ключевский завод ферросплавов" и АО "Русский хром 1915" отмечены в конкурсе среди промышленных предприятий Свердловской области по культуре производства и охране труда.

Мероприятие ежегодно проводит департамент по труду и занятости населения региона. Его цели - найти и выделить те предприятия, которые придерживаются главного принципа госполитики в области охраны труда - обеспечивают приоритет сохранения жизни и здоровья работников.

Как сообщили "Уралинфорбюро" в пресс-службе MidUral Group, в этом году в конкурсе участвовали 166 организаций области, они были поделены на 16 номинаций по отраслевому принципу. Авторитетное жюри сравнивало предприятия по 38 показателям, таким как затраты на охрану труда и улучшение условий труда, обучение сотрудников и регулярные медосмотры, обеспеченность средствами индивидуальной защиты.

В итоге Ключевский завод ферросплавов занял первое место среди всех ферросплавных, огнеупорных и горнодобывающих предприятий области, а "Русский хром 1915" отмечен бронзой в номинации "Химическая и нефтехимическая промышленность". Вопросы культуры производства являются приоритетными для компании; все предприятия, входящие в MidUral Group, в соответствии с корпоративной стратегией планомерно повышают безопасность и охрану труда.

В соответствии с решением оргкомитета, победители будут отмечены благодарственными письмами губернатора Свердловской области.