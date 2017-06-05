Среди российских регионов.

Свердловская область заняла второе место в рейтинге делового гостеприимства субъектов РФ, уступив лишь Республике Татарстан. Итоги совместного исследования "Клуба лидеров" и телеканала "Россия 24" были представлены в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Высокую оценку Среднему Уралу поставил "тайный покупатель" - предприниматель, планирующий развивать свой бизнес в регионе.

В первую очередь составители рейтинга оценивали работу институтов развития и порядок сопровождения инвестора. По итогам "контрольной закупки" Средний Урал набрал 83,9 балла из 100 возможных. При этом учитывались 75 параметров, включая работу властей, наличие и качество производственных площадок, уровень комфортности городской инфраструктуры - гостиниц и дорог. В частности, высоко оценена командная работа областного министерства инвестиций и развития, Корпорации развития Среднего Урала и уровень сервиса в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

"Радует, что мы попали в тройку регионов, где созданы условия по работе с бизнесом, планирующем открыть производство в нашем регионе, а также развита инфраструктура поддержки. Мы опередили своих конкурентов по национальному инвестиционному рейтингу. Среди наших сильных сторон, в первую очередь, отмечена динамика развития деловой инфраструктуры. На площадке форума мы встречались с нашим "тайным покупателем" – это реальная компания по производству упаковочных материалов. Сегодня планы этого инвестора по созданию производства на площадке близ Екатеринбурга сохраняются", – отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Стоит отметить, что "Клуб лидеров" - партнер Агентства стратегических инициатив, в него входят успешные предприниматели из 40 российских регионов.