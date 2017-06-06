Показатели упали ниже минимальных требований.

Международное агентство Fitch понизило рейтинг екатеринбургского Уралтрансбанка до негативного уровня (С "В-" до "ССС"). Это означает, что финансовой организации грозит дефолт, передает "Уралинформбюро".

По данным аналитиков, показатель основного капитала банка к концу апреля сократился до 5,3% (минимальное требование 6%) ввиду убытков в 200 миллионов рублей с конца 2016-го.

По другим показателям Уралтрансбанк приблизился к минимальным значениям. Показатели базового капитала упали до 5,3% (минимальное требование 4,5%), общего капитала – до 9% (минимальное требование 8%). Такой запас прочности является не достаточно большим, подчеркивают в Fitch.

До августа, отмечают в агентстве, Центробанк РФ разрешил уральской организации отступать от необходимых требований – чтобы улучшить позиции капитала.

"Банк планирует достичь этого путем продажи некоторых проблемных кредитов по цене, выше их чистой балансовой стоимости. Однако, по мнению Fitch, существует значительная неопределенность на краткосрочную перспективу относительно способности Уралтрансбанка восстановить соблюдение требований на устойчивой основе с учетом несколько оптимистичных допущений банка относительно планируемой продажи проблемных кредитов, убыточной деятельности и слабого качества активов", - резюмируют аналитики.