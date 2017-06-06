×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Аналитики прочат Уралтрансбанку дефолтСегодня в 08:54

  • Текст

Показатели упали ниже минимальных требований.

Международное агентство Fitch понизило рейтинг екатеринбургского Уралтрансбанка до негативного уровня (С "В-" до "ССС"). Это означает, что финансовой организации грозит дефолт, передает "Уралинформбюро".

По данным аналитиков, показатель основного капитала банка к концу апреля сократился до 5,3% (минимальное требование 6%) ввиду убытков в 200 миллионов рублей с конца 2016-го.

По другим показателям Уралтрансбанк приблизился к минимальным значениям. Показатели базового капитала упали до 5,3% (минимальное требование 4,5%), общего капитала – до 9% (минимальное требование 8%). Такой запас прочности является не достаточно большим, подчеркивают в Fitch.

До августа, отмечают в агентстве, Центробанк РФ разрешил уральской организации отступать от необходимых требований – чтобы улучшить позиции капитала.

"Банк планирует достичь этого путем продажи некоторых проблемных кредитов по цене, выше их чистой балансовой стоимости. Однако, по мнению Fitch, существует значительная неопределенность на краткосрочную перспективу относительно способности Уралтрансбанка восстановить соблюдение требований на устойчивой основе с учетом несколько оптимистичных допущений банка относительно планируемой продажи проблемных кредитов, убыточной деятельности и слабого качества активов", - резюмируют аналитики.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×