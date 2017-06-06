Ради дюжины крупных девелоперов?

Застройщики с маленьким уставным капиталом в скором времени будут изгнаны с рынка долевого строительства. Таково требование федерального закона № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов", поправки к которому вступают в силу с 1 июля 2017 года.

Изменения устанавливают минимальный уставной капитал, с которым застройщик имеет право ввязываться в "долевку", - 2,5 миллиона рублей. Причем для объектов, которые по площади не превышают 1,5 тысячи квадратных метров.

Чтобы строить дома площадью свыше 10 тысяч "квадратов", компания должна иметь не менее 10 миллионов рублей. Для проектов, рассчитанных на полмиллиона квадратных метров (например, при комплексной застройке территории), этот показатель будет составлять 1 миллиард рублей.

У тех, кто не вписывается в новые условия, останется только одно право: достраивать уже начатые объекты.

"Уралинформбюро" обратилось к экспертам, чтобы оценить возможные последствия этого новшества для стройиндустрии.

Директор Союза стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин:

"На мой взгляд, предлог у этой затеи очень хороший – защита дольщиков. Но тут есть риск перегнуть палку. У нас в области работает много организаций, которые из-за небольшого уставного капитала могут строить не больше 1-2 домов в год. По Свердловской области порядка 80-85% строительных организаций имеет небольшой уставной капитал. Если правила ужесточатся, эти застройщики с рынка уйдут. Останутся 10-12 крупных организаций, которые и сегодня в топе – в основном московские и питерские. А те мелкие и средние застройщики, которые на рынке удержатся, будут довольствоваться ролью субподрядчиков у "китов".

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских:

"Я не думаю, что требование к строительным компаниям иметь такой минимальный уставной капитал что-то кардинально изменит. Это не такие уж большие деньги. Чтобы навести настоящий порядок в этой сфере, стройфирмы должны быть как минимум зарегистрированы в едином госреестре.

К сожалению, у нас такая ситуация в экономике, что любой предприниматель может прописать в уставе строительные работы в качестве предмета деятельности, а потом оказывается, что стройка для него - не главное направление бизнеса. Из-за этого такие компании очень трудно посчитать. Возможно, затем и было введено требование о минимальном уставном капитале, чтобы навести порядок с регистрацией таких компаний".

Аналитик УПН Константин Октаев:

"Эта мера вводится для повышения безопасности рынка. У нас зачастую бывает так, что застройщик, имея минимальный капитал, ввязывается в проект и реализует его исключительно за счет средств дольщиков, потому что из-за маленького уставного капитала банки не дают ему кредит. От этого строительные риски только повышаются. Так что ужесточение правил – попытка минимизировать количество обманутых дольщиков на рынке. Но с другой стороны, это ужесточение может отразиться на себестоимости строительства, потому что застройщики будут вынуждены формировать дополнительные страховые фонды, а сумму расходов на эти фонды потом перекладывать на себестоимость вводимого жилья. Мелкие же компании просто уйдут с рынка".

Депутат Госдумы РФ, экс-министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько:

"Такая мера — безусловно правильный подход. В кризисные годы всегда растут объемы незаконченного строительства и, соответственно, число обманутых дольщиков. Но тут нужна золотая середина – чтобы и людей защитить, и строительным компаниям дать возможность спокойно работать. Какой эффект даст новое требование к уставному капиталу, сейчас сложно сказать. Все данные, разумеется, будут анализироваться какое-то время, после чего уже будет понятно, как ужесточение правил повлияло на ситуацию в целом".