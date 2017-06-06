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ЭКСПО-2025 привлечет на Средний Урал 500 миллиардов рублейСегодня в 12:08

За счет 30 миллионов гостей.

В случае победы заявки Екатеринбурга на проведение международной выставки ЭКСПО-2025 Свердловская область заработает более 500 миллиардов рублей. Об этом заявил врио губернатора Евгений Куйвашев, выступая на заседании регионального Заксобрания 6 июня, передает "Уралинформбюро".

Такой экономический эффект дадут порядка 30 миллионов посетителей ЭКСПО-2025, каждый из которых пробудет в столице Урала в среднем 2 дня. Гости обеспечат доходы малого и среднего бизнеса. Впрочем, эффект коснется и крупной промышленности.

"Область получит огромную строительную площадку - для этого нужны металлоконструкции, бетон, рабочая сила. Я рассчитываю, что мы получим максимум возможного от проведения этой выставки", - подчеркнул глава региона.

Стоит напомнить, что заявка Екатеринбурга на проведение "ЭКСПО-2025" ушла в Международное бюро выставок 22 мая 2017 года. Конкуренцию России составят Франция и Япония. Победителя объявят на 164 Генеральной ассамблее бюро выставок в ноябре 2018 года.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
не надо делить шкуру неубитого медведя Сегодня в 12:33

не привлечёт

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