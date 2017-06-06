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Центробанк России заявил о снижении ключевой ставкиСегодня в 13:09

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На 0,25 или 0,5 процентных пункта.

Варианты снижения ключевой ставки будут обсуждаться на предстоящем заседании совета директоров Центробанка России 16 июня. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

Ставку собираются снизить на 0,25 или 0,5 процентных пункта. "Мы действительно будем рассматривать две опции, принимать решение на базе анализа показателей инфляции и инфляционных ожиданий и ситуации в экономике", - заявила глава ЦБ.

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 9,25% годовых. Последнее снижение было в апреле 2017 года и составило 0,5 процентных пункта, передает "Уралинформбюро".

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