Свердловские бизнесмены отправятся на Российско-Китайское ЭКСПОСегодня в 14:41
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В Харбин.
Предприниматели из Свердловской области 14-18 июня 2017 года посетят IV Российско-Китайское ЭКСПО. В делегацию войдут представители предприятий лесопереработки и пищевой промышленности, медицинских, ювелирных, транспортных и других компаний, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
В Харбине среднеуральские бизнесмены проведут встречи с участниками российско-китайской платформы трансграничной электронной коммерции epinduo.com ("Много российских товаров") и побывают в комплексных беспошлинных зонах для предприятий ЛПК и пищепрома.
Свердловскую область и Китай связывают давние партнерские отношения. Уральская ТПП ежегодно отправляет в КНР несколько деловых миссий. Так, в апреле 2016 года при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства шесть бизнесменов посетили Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу. А в ноябре в Шанхай отправилась делегация из семи уральских предпринимателей.
В апреле этого года уральцы вновь посетили ярмарку в Гуанчжоу. В мае на международной выставке пищевых продуктов, напитков и специализированного оборудования SIAL China в Шанхае было представлено девять предприятий АПК Среднего Урала.
По словам президента Уральской ТПП Андрея Беседина, сейчас идет работа над расширением списка экспортных товаров, поставляемых в Китай. Изначально Свердловская область была представлена на рынке Поднебесной металлургической продукцией, изделиями энергетического, химического и транспортного машиностроения. Однако прощупывание спроса показало, что китайцам интересны свердловские кондитерские изделия и мороженое. Кроме того, стороны намерены совместно реализовывать инновационные разработки, в том числе IT-технологии.
"Нам есть что предложить партнерам", – убежден Андрей Беседин.
Стоит отметить, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев придает большое значение развитию сотрудничества региона с Китаем. Динамику партнерским отношениям и импульс новым инициативам придают и совместные выставочные мероприятия. В частности, при содействии главы региона Российско-Китайское ЭКСПО получило постоянную прописку в Екатеринбурге. В прошлом году столица Урала впервые принимала свой этап выставки – ее посетили более 400 делегаций из обеих стран.
"В 2015 году, когда страной-партнером "ИННОПРОМа" был Китай, мы специально возили гостей по машиностроительным и металлообрабатывающим предприятиям. В прошлом году состоялось Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге, в рамках которого мы проводили встречи для металлургов и машиностроителей. В итоге в 2016 году объем экспорта продукции машиностроения в Китай вырос более чем в 2,5 раза, поставки механического оборудования – в 10 раз, электрического оборудования – в 4,8 раза, оптических аппаратов – более, чем в 8 раз", – отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.
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