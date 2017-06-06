С ОАО на ПАО.

ОАО "ММК" сменило название. Решение об изменении наименования Общества для приведения его в соответствие с требованиями новой редакции ГК РФ было принято на общем собрании акционеров, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

С 5 июня 2017 года полным фирменным наименованием ММК на русском языке является Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", сокращенным фирменным наименованием – ПАО "ММК". Полное фирменное наименование акционерного общества на английском языке - Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works, сокращенное - PJSC MMK.

Адрес, номера телефонов, платежные и иные реквизиты (кроме наименования) остаются без изменений. Не потребуют корректировок и правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежнее фирменное наименование комбината.

Новая редакция устава ПАО "ММК" доступна на официальном сайте Общества.