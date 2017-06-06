Высказано свыше 200 замечаний.

Проект новых правил землепользования и застройки Екатеринбурга, разработанный облминстроем, рискует потонуть в море поправок со стороны застройщиков и владельцев земельных участков. В этом убедился корреспондент "Уралинформбюро", побывав 6 июня в ДИВС "Уралочка" на первом этапе публичных слушаний.

Как отметил и.о. замначальника отдела градостроительного развития минстроя Роман Гусев, по проекту уже поступило свыше 200 замечаний и предложений – 100 в процессе его подготовки и 118 в ходе слушаний. В основном они касаются зонирования города на земли жилого, промышленного и общественного назначения, которое, по мнению большинства участников обсуждения, уже устарело. Так, на ряде участков, обозначенных на карте как промзоны, сегодня идет жилищное и деловое строительство. Бывает и так, что территория обозначена как городские леса, а там с 90-х годов работают фермерские хозяйства.

Коричневым цветом на карте обозначены территории планируемой жилой застройки. Фото: minstroy.midural.ru

Разработчики проекта признались, что при его подготовке было принято за основу старое зонирование, утвержденное Екатеринбургской гордумой в 2007 году, правда, с поправками 2015 года. Хотя вопрос общегородской значимости (ожидалось, что обсуждение затянется на 4 часа), на слушания пришло лишь несколько десятков человек, в основном арендаторы и владельцы земельных участков и журналисты. А из 50 спикеров, заявившихся на прения, к микрофону вышли от силы 10-15 человек. На все про все хватило пары часов.

По мнению директора "УралНИИпроекта" и члена градсовета Екатеринбурга Григория Мазаева, большинство высказанных предложений невозможно оценить с точки зрения их реализации - не имея перед глазами проекта планировки каждого конкретного участка. "Более того, некоторые из предложений прямо допускают возможность использования территории без таких проектов, - резюмировал он. - А это делать нельзя, потому что без проекта планировки не определишь ни строительные нормы, ни параметры разрешенного использования".

Впрочем, эти слушания далеко не последние. Они будут идти в течение 10 дней и охватят 18 отдаленных территорий Екатеринбурга. Как пояснили агентству в облминстрое, включение городских окраин в график слушаний - требование Градкодекса РФ. Согласно нему, слушания по генплану и правилам землепользования и застройки должны проводится во всех населенных пунктах муниципального образования.

"В свое время администрация города при утверждение генерального плана растянула границу Екатеринбурга по границам муниципального образования, но не сделала второй шаг: не упразднила населенные пункты, которые входили в состав муниципалитета. Они все значится в законе Свердловской области 95-ОЗ 2015 года о границах муниципальных образований", - пояснили представители ведомства.

Судя по карте зон, приложенной к проекту, в ближайшие годы в зону развития застройки могут попасть поселки Садовый, Шувакиш, Ягодный, Медный-2, Полеводство, Палкинский Торфяник, Исток, Птицефабрика, Горный Щит и Сысерть. Планируется жилищное строительство и в других районах Екатеринбурга: в пойме реки Патрушихи, на Сортировке, Уралмаше, Кольцово, ЖБИ, на южном берегу Верх-Исетского пруда и северном берегу озера Шарташ.