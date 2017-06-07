За 5 лет.

В 2017 году ВСМПО планирует завершить масштабную фасадную программу. В ее рамках преобразился внешний вид всех основных производственных корпусов. Их обшивают сайдингом, выдержанным в бело-синих корпоративных цветах. На эти цели было направлено более 370 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, фасадная программа верхнесалдинского предприятия стартовала в 2013 году. За первые два года был реализован самый большой объем работ, освоено около 230 миллионов рублей.

В 2017 году в бело-синие корпоративные цвета должны облачиться еще 11 объектов. Самые крупные из них - кузнечно-штамповочный цех №37, а также фасады кузнечного цеха №21 и здания заводоуправления. На их обновление будет потрачено более 50 миллионов рублей.