На титановой конференции.

В Амстердаме 17-19 мая состоялась ежегодная конференция под эгидой Международной ассоциации титана (ITA), членом которой является Корпорация ВСМПО-Ависма.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, ITA существует с 1984 года, объединяя производителей титана, на долю которых приходится более 90% мирового производства. Ассоциация насчитывает 250 членов-организаций, представляющих Северную Америку, Европу, Азию и Австралию.

Членство в ITA позволяет широко развивать сотрудничество с ведущими специалистами титановой отрасли, а также получать рекомендации в области развития титанового рынка.

На этот раз на конференции выступали представители самолетостроительных компаний и заводов-производителей исходного сырья. От ВСМПО-Ависма доклад представил вице-президент "ВСМПО-Тирус-США" Майк Мэтц. Он рассказал о потребностях титана в России, отраслях применения металла и основных его потребителях.

Во время конференции представители службы маркетинга ВСМПО встретились с заказчиками и партнерами по бизнесу.