Цены зависят от урожая.

Центробанк предупредил о возможном ускорении инфляции в ближайшие месяцы из-за холодной погоды весной.

Как сообщается в бюллетене регулятора "О чем говорят тренды", рост потребительских цен, по предварительным данным, окажется выше целевого уровня в 4%, так как погодные условия сказываются на урожае овощей и фруктов.

Впрочем, по мнению аналитиков ЦБ, по итогам года инфляция может скорректироваться, передает "Уралинформбюро".