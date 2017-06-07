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Холодная весна - к росту инфляцииСегодня в 13:46

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Цены зависят от урожая.

Центробанк предупредил о возможном ускорении инфляции в ближайшие месяцы из-за холодной погоды весной.

Как сообщается в бюллетене регулятора "О чем говорят тренды", рост потребительских цен, по предварительным данным, окажется выше целевого уровня в 4%, так как погодные условия сказываются на урожае овощей и фруктов.

Впрочем, по мнению аналитиков ЦБ, по итогам года инфляция может скорректироваться, передает "Уралинформбюро".

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