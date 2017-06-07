×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменцы предложили Индии деревообрабатывающие проектыСегодня в 10:19

  • Текст

Для инвестиций.

Тюменская область и Индия рассчитывают наладить сотрудничество в нефтегазовой и деревообрабатывающей сферах, сельском хозяйстве и металлургии. Данная тема обсуждалась 6 июня в рамках встречи губернатора региона Владимира Якушева и посла Республики в РФ Панкаджа Сарана, прибывшего в Тюмень впервые.

Владимир Якушев презентовал инвестпотенциал Тюменской области, отметив, что в этом году в регионе запускается 21 новый проект, параллельно начинается реализация еще 17.

Глава региона отметил отрасли перспективные для возможного сотрудничества с бизнесом Индии на территории Тюменской области. В этом списке судостроительная сфера, информационные технологии, литье полимерных изделий и производство нетканых материалов, строительство "зернохаба", создание деревообрабатывающего производства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского губернатора.

С регионами Индии тюменцы готовы развивать сотрудничество в экономической, научно-образовательной, социальной сферах, а также в области культуры, туризма и спорта.

В.Якушев напомнил, что с 2015 года в Тюмени при поддержке посольства Индии в России проводятся мероприятия, посвященные Международному Дню йоги. "В этом году мы продолжим эту традицию и 18 июня в Тюмени тоже пройдет Международный День йоги, кроме того, в июле запланировано проведение фестиваля индийской культуры", - подчеркнул глава региона.

Панкадж Саран добавил, что индийским бизнесменам интересно взаимодействие в нефтегазовой и деревообрабатывающей сферах, сельском хозяйстве, металлургии, включая создание совместных предприятий. Особое внимание посол уделил перспективам сотрудничества в сфере образования, обмена студентами и разработки проектов в сфере IT.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Слияние под знаком Ельцина

Слияние под знаком Ельцина

В УрФУ привыкли ко всему.

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×