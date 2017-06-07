Для инвестиций.

Тюменская область и Индия рассчитывают наладить сотрудничество в нефтегазовой и деревообрабатывающей сферах, сельском хозяйстве и металлургии. Данная тема обсуждалась 6 июня в рамках встречи губернатора региона Владимира Якушева и посла Республики в РФ Панкаджа Сарана, прибывшего в Тюмень впервые.

Владимир Якушев презентовал инвестпотенциал Тюменской области, отметив, что в этом году в регионе запускается 21 новый проект, параллельно начинается реализация еще 17.

Глава региона отметил отрасли перспективные для возможного сотрудничества с бизнесом Индии на территории Тюменской области. В этом списке судостроительная сфера, информационные технологии, литье полимерных изделий и производство нетканых материалов, строительство "зернохаба", создание деревообрабатывающего производства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского губернатора.

С регионами Индии тюменцы готовы развивать сотрудничество в экономической, научно-образовательной, социальной сферах, а также в области культуры, туризма и спорта.

В.Якушев напомнил, что с 2015 года в Тюмени при поддержке посольства Индии в России проводятся мероприятия, посвященные Международному Дню йоги. "В этом году мы продолжим эту традицию и 18 июня в Тюмени тоже пройдет Международный День йоги, кроме того, в июле запланировано проведение фестиваля индийской культуры", - подчеркнул глава региона.

Панкадж Саран добавил, что индийским бизнесменам интересно взаимодействие в нефтегазовой и деревообрабатывающей сферах, сельском хозяйстве, металлургии, включая создание совместных предприятий. Особое внимание посол уделил перспективам сотрудничества в сфере образования, обмена студентами и разработки проектов в сфере IT.