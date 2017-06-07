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Ставка по ипотеке в России упала до пятилетнего минимумаСегодня в 10:42

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Объем кредитования вырос.

Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась до 11,45% годовых. Это минимальное значение за последние 5 лет, сообщает Центральный банк России.

"Кредитные организации в течение первых 4 месяцев 2017 года предоставили заемщикам 260 тысяч ипотечных кредитов на сумму 470,8 миллиарда рублей. Увеличение среднего размера таких кредитов с 1,71 до 1,81 миллиона рублей способствовало росту объемов кредитования на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - поясняют в ЦБ.

Совокупная задолженность по рублевой ипотеке на 1 мая 2017 года достигла 4,6 триллиона рублей, передает "Уралинформбюро". Долги в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой 2016 года сократились вдвое - до 56,3 миллиона рублей.

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