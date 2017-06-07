Сэкономив около 5 миллионов рублей.

ПАО "ММК" определило победителей конкурса на лучшее рационализаторское предложение. Первое место в основной категории "Энергосбережение" получили специалисты паровоздуходувной электростанции (ПВЭС).

Глава ПВЭС Ринат Даутов, руководитель смены Андрей Зуевский и начальник котельного участка Руслан Сулейманов сумели в разы снизить потребление дорогостоящего покупного природного газа, предназначенного для работы доменных печей. Он был успешно заменен на побочные продукты собственного производства, которые получаются в цехах комбината при выплавке чугуна и изготовлении кокса.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", решив заменить природный газ на коксовый, рационализаторы приспособили для его сжигания горелки природного газа.

В итоге за два месяца удалось сэкономить 1,5 миллиона кубов природного газа - это около 5 миллионов рублей.