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Рационализаторы ММК нашли замену природному газуСегодня в 12:40

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Сэкономив около 5 миллионов рублей.

ПАО "ММК" определило победителей конкурса на лучшее рационализаторское предложение. Первое место в основной категории "Энергосбережение" получили специалисты паровоздуходувной электростанции (ПВЭС).

Глава ПВЭС Ринат Даутов, руководитель смены Андрей Зуевский и начальник котельного участка Руслан Сулейманов сумели в разы снизить потребление дорогостоящего покупного природного газа, предназначенного для работы доменных печей. Он был успешно заменен на побочные продукты собственного производства, которые получаются в цехах комбината при выплавке чугуна и изготовлении кокса.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", решив заменить природный газ на коксовый, рационализаторы приспособили для его сжигания горелки природного газа.

В итоге за два месяца удалось сэкономить 1,5 миллиона кубов природного газа - это около 5 миллионов рублей.

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