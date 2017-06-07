Екатеринбургский завод трансформируется в "московскую" новостройкуСегодня в 17:19
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Проект направлен в облминстрой.
В Екатеринбурге под жилую застройку могут попасть промзоны предприятия "Уралпластик" и Екатеринбургского электровозоремонтного завода, расположенные в Завокзальном районе и на Эльмаше соответственно. Речь об этом зашла 6 июня в ходе публичных слушаний по проекту планировки и межевания Екатеринбурга.
О планах жилой застройки части территории "Уралпластика", расположенной в квадрате переулков Полимерного и Мельковского, сообщила специалист "УралНИИпроекта" Гульнара Родионова. Перевести участок по улице Шефской (через него проходит заброшенная железнодорожная ветка) из категории производственно-коммунальных объектов в категорию многоэтажной жилой застройки попросил представитель предприятия "Желдорреммаш", в состав которого входит электровозоремонтный завод.
Представители последнего пока не раскрывают подробностей своего предложения. А вот Гульнара Родионова раскрыла агентству «Уралинформбюро» некоторые подробности проекта в Завокзальном районе.
"Девелопером застройки выступает московская ГК "ПИК". Территория эта определена к жилой застройке генпланом Екатеринбурга. Сегодня здесь расположены старые цеха "Уралпластика", построенные еще в 50-х годах прошлого века. Новые технологии туда не поместить, поэтому действующая площадка завода уже вынесена в Арамиль. Компания "ПИК" планирует осваивать эту площадку комплексно: строить как многоквартирные дома, так и объекты социальной сферы".
Промплощадка "Уралпластика" - будущий "московский" жилой район.
Застраивать участок общей площадью 25 гектаров будут очередями в течение 5 лет. Проект планировки разработан специалистами "УралНИИпроект" и уже направлен на согласование в облминстрой. Эта процедура может занять до 2 месяцев, после чего примерно столько же уйдет на доработку проекта и подготовку публичных слушаний.
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