Высоте новых зданий сулят ограничение.

Ограничения по высотности и этажности жилых домов, заложенные в новых правилах землепользования и застройки Екатеринбурга, могут замедлить процедуру согласования проектов. Об этом заявили "Уралинформбюро" представители Ассоциации строителей Урала.

Свои замечания к проекту правил руководство Ассоциации высказало заочно: на публичных слушаниях, прошедших 6 июня в ДИВС "Уралочка", представителей этой организации не было. "С нашей стороны было высказано много замечаний к проекту, но в итоге мы остановились на семи главных, - сообщила агентству исполнительный директор организации Вера Белоус, - На сами слушания мы не пошли потому, что в последние дни вели много переговоров с облминстроем, и львиную долю наших предложений там учли".

Главная претензия, поступившая в адрес проекта от Ассоциации — слишком низкий коэффициент строительного использования территории, прописанный в проекте правил. Он складывается из отношения суммарной площади всех зданий, расположенных на участке, к площади этого участка. Проект правил землепользования и застройки, вынесенный на публичные слушания, предлагает коэффициент 2,5 – в то время как наиболее комфортным для застройщиков, возводящих дома средней этажности, является коэффициент от 3 до 5, считает Вера Белоус.

Второй вопрос, волнующий Ассоциацию строителей Урала – прописанное в проекте ограничение этажности в зонах с условно-разрешенным видом использования 26 этажами, а высоты домов – 80 метрами. Ассоциация предлагает максимальную высоту жилого здания "поднять" до 100 метров. "Мы понимаем, что эти ограничения вводятся как заградительная мера от недобросовестных застройщиков, но при таких условиях застройщики добросовестные будут тратить очень много времени на согласование проектов", - уверена собеседница агентства.

Член градсовета Екатеринбурга Сергей Алейников в беседе с "Уралинформбюро" подтвердил, что сейчас высота жилого здания в 100 метров не является нарушением, поскольку разрешена пожарными нормами. "Это примерно 33 этажа, и это нормально для большого года,- считает он, - В зоне жилой застройки должны быть доминанты".