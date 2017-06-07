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Дубровский поручил "передвинуть" новый заводСегодня в 19:21

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На альтернативную площадку.

Глава Челябинской области Борис Дубровский поручил подобрать альтернативную площадку под производство сухих строительных смесей в окрестностях Магнитогорска.

Инвестор из Австрии планировал возвести завод хоть и на территории Башкортостана, но в непосредственной близости от южноуральских поселков и садовых товариществ. Вложения в проект, рассчитанный на выпуск 300 тысяч тонн продукции в год, должны были составить порядка 200 миллионов евро.

"Интересы людей – превыше всего. И ту обеспокоенность, которую высказывают сегодня жители Магнитогорска, я всецело разделяю. Но важно учесть и интересы инвестора. Для меня абсолютно очевидно, что в окрестностях Магнитогорска есть достаточно альтернативных площадок, на которых строительство завода по производству сухих строительных смесей не вызовет социальных рисков и общественного резонанса. Некоторые из них могут обладать даже более привлекательной логистикой и инфраструктурой. Необходимо такие варианты подготовить и предложить их инвестору, обеспечить все необходимое сопровождение", - заявил губернатор.

Сопровождением инвестора займутся экономический блок правительства Челябинской области, уполномоченный вести переговоры с правительством Башкирии, и власти Магнитогорска, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы Южного Урала.

Стоит отметить, что магнитогорцы восприняли в штыки появление под боком вредного производства - завод планировалось возвести в районе села Красная Башкирия, что в километре от границ Магнитогорского ГО. Первыми тревогу забили жители поселков Нежный, Западный-2, "Соты", "Зеленая долина" и владельцы участков в садах "Мичурина-6", "Ремонтник", "Дружба". Под петицией, призывающей остановит строительство завода, подписались почти 6 700 человек.

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