Можно заправлять и газом, и бензином.

"АвтоВАЗ" начал производство двухтопливной версии Lada Vesta CNG, в качестве горючего для которой может использоваться как бензин, так и метан.

Как рассказали в компании, это первый для бренда автомобиль с серийной газобаллонной установкой. Универсальность была заложена еще в проектировке машины: широкий лючок бензобака позволяет расположить рядом заправочную горловину для бензина и заправочное устройство для заполнения сжатым природным газом.

Специалисты "АвтоВАЗа" отмечают, что полностью заправленный автомобиль способен проехать свыше тысячи километров без дозаправки. Когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.

Первые битопливные Lada Vesta, произведенные в мае, поступят в ближайшее время для тестирования к потенциальным корпоративным клиентам, передает "Уралинформбюро".