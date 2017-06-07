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"АвтоВАЗ" запустил производство битопливной Lada VestaСегодня в 19:23

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Можно заправлять и газом, и бензином.

"АвтоВАЗ" начал производство двухтопливной версии Lada Vesta CNG, в качестве горючего для которой может использоваться как бензин, так и метан.

Как рассказали в компании, это первый для бренда автомобиль с серийной газобаллонной установкой. Универсальность была заложена еще в проектировке машины: широкий лючок бензобака позволяет расположить рядом заправочную горловину для бензина и заправочное устройство для заполнения сжатым природным газом.

Специалисты "АвтоВАЗа" отмечают, что полностью заправленный автомобиль способен проехать свыше тысячи километров без дозаправки. Когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.

Первые битопливные Lada Vesta, произведенные в мае, поступят в ближайшее время для тестирования к потенциальным корпоративным клиентам, передает "Уралинформбюро".

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