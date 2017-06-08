Президент ГК "КОРТРОС" наметил перспективы "наукограда" АкадемическогоСегодня в 09:35
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После придания ему статуса района.
Президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий поддержал инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о выделении Академического в самостоятельную административную единицу.
По мнению Вениамина Голубицкого, статус района позволит утвердить программу развития Академического с учетом его высокого потенциала и реализации прорывных проектов. При этом будут оценены перспективы развития этой части города в связи с заявкой столицы Урала на проведение ЭКСПО-2025.
"Это замечательная инициатива, и нам очень приятно, что глава региона уделяет такое внимание развитию района. Фактически, это уже небольшой город в городе, "наукоград", с точки зрения близости к различным региональным институтам", - отметил Голубицкий.
Президент ГК "КОРТРОС" также отметил, что Академический - это молодежный район с населением 50 тысяч человек, где очень высокая рождаемость. Более 70% местных жителей имеют высшее образование.
"С точки зрения ЖКХ, безопасности район представляет собой единое целое, и дальнейшее развитие функционала Академического выгодно отличается от многих других новостроек", - заключил он.
В.Голубицкий добавил, что необходимо законодательное оформление статуса самостоятельного региона. Также важно, чтобы все существующие инициативы – создание медкластера, развитие образования, система управления ЖКХ – нашли отражение в программе социально-экономического развития района.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, предложением придать Академическому статус самостоятельного городского района Е.Куйвашев озвучил в конце мая в рамках встречи с секретарями местных и первичных отделений политической партии "Единая Россия" Екатеринбурга. По словам главы области, сейчас на территории Академического создается комплексная инфраструктура, есть планы дальнейшего развития, проектируется трамвайная линия до Юго-Западного микрорайона.
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