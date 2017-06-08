Чтобы повысить надежность транзита электроэнергии.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила плановый ремонт межгосударственной линии электропередачи 500 кВ "Челябинская – Костанайская". Специалисты заменили на ЛЭП 120 дистанционных распорок грозозащитных тросов, установили новые гасители вибрации, отремонтировали грозотрос. На площади 10,6 гектара трасса была расчищена от деревьев и кустарников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, цель работ - повысить надежность транзита электроэнергии между Россией и Казахстаном.

Следует отметить, что ФСК ЕЭС обслуживает участок ЛЭП 500 кВ "Челябинская – Костанайская" протяженностью 131 километр, проходящий по территории Южного Урала. Общая длина линии с учетом территории Казахстана – более 330 километров.