×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ФСК ЕЭС обновила ЛЭП между Россией и КазахстаномСегодня в 09:59

  • Текст

Чтобы повысить надежность транзита электроэнергии.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила плановый ремонт межгосударственной линии электропередачи 500 кВ "Челябинская – Костанайская". Специалисты заменили на ЛЭП 120 дистанционных распорок грозозащитных тросов, установили новые гасители вибрации, отремонтировали грозотрос. На площади 10,6 гектара трасса была расчищена от деревьев и кустарников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, цель работ - повысить надежность транзита электроэнергии между Россией и Казахстаном.

Следует отметить, что ФСК ЕЭС обслуживает участок ЛЭП 500 кВ "Челябинская – Костанайская" протяженностью 131 километр, проходящий по территории Южного Урала. Общая длина линии с учетом территории Казахстана – более 330 километров.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×