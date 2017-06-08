Представитель ММК вошел в топ-5 лучших директоровСегодня в 11:47
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По закупкам.
Начальник управления закупок оборудования и услуг ПАО "ММК" Павел Васев вошел в топ-5 первого рейтинга лучших директоров по закупкам в России. Он занял четвертое место. Данный рейтинг подготовило рейтинговое агентство AK&M.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управление информации и общественных связей ПАО "ММК", церемония награждения проходила в Москве в рамках Всероссийского форума "Корпоративные закупки-2017 SUMMER CAMP".
В ПАО "ММК" уделяется большое внимание развитию и повышению эффективности системы материально-технического снабжения с учетом передовых практик и текущей рыночной и политической ситуации. Так, созданы кросс-функциональные категорийные группы по закупке отдельных видов номенклатуры. Их деятельность направлена на повышение точности поставок, снижение стоимости закупок, минимизацию складских запасов.
Внедряется процесс, позволяющий контролировать жизненный цикл заявок цехов на обеспечение в корпоративной информационной системе ПАО "ММК". Последняя построена на базе ORACLE и имеет единую сквозную автоматизацию бизнес-процессов снабжения.
Принята процедура "срочный закуп". Она предусмотрена для случаев возникновения острой производственной необходимости в МТР.
Достижения в развитии системы снабжения ПАО "ММК" были неоднократно отмечены независимым Национальным рейтингом прозрачности закупок "Высокая прозрачность", а также на Профессиональном конкурсе "Лидер конкурентных закупок".
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