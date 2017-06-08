×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российский автопром вырулит из кризиса на "Семейном автомобиле"Сегодня в 16:36

  • Текст

И "Русском тягаче".

В июле 2017 года в России будут запущены новые меры поддержки автопрома. На их реализацию выделено 7,5 миллиарда рублей, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники.

Новые программы Минпромторга "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" позволят взять субсидируемый кредит и купить машину со скидкой в 10%. "Русский тягач", "Русский фермер" и "Свое дело" дадут возможность приобрести коммерческий транспорт в лизинг с увеличенным субсидируемым процентом (12,5% вместо прежних 10%).

Однако до сих пор не решены некоторые практические вопросы реализации задуманного. Например, участник программы "Первый автомобиль" должен именно впервые в жизни покупать машину, о чем необходимо указать в заявлении. Но банку проверить подобную информацию по базе ГИБДД не так просто. Кроме того, непонятно, какую ответственность понесет солгавший покупатель, передает "Уралинформбюро".

Доработать детали в Минпромторге обещают в течение месяца.

При этом продолжит действовать программа обновления парка - до полного исчерпания средств. В целом в текущем году на поддержку отечественного автопрома заложено 62,3 миллиарда рублей, что позволит реализовать порядка 737 тысяч машин.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×