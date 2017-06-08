Российский автопром вырулит из кризиса на "Семейном автомобиле"Сегодня в 16:36
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И "Русском тягаче".
В июле 2017 года в России будут запущены новые меры поддержки автопрома. На их реализацию выделено 7,5 миллиарда рублей, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники.
Новые программы Минпромторга "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" позволят взять субсидируемый кредит и купить машину со скидкой в 10%. "Русский тягач", "Русский фермер" и "Свое дело" дадут возможность приобрести коммерческий транспорт в лизинг с увеличенным субсидируемым процентом (12,5% вместо прежних 10%).
Однако до сих пор не решены некоторые практические вопросы реализации задуманного. Например, участник программы "Первый автомобиль" должен именно впервые в жизни покупать машину, о чем необходимо указать в заявлении. Но банку проверить подобную информацию по базе ГИБДД не так просто. Кроме того, непонятно, какую ответственность понесет солгавший покупатель, передает "Уралинформбюро".
Доработать детали в Минпромторге обещают в течение месяца.
При этом продолжит действовать программа обновления парка - до полного исчерпания средств. В целом в текущем году на поддержку отечественного автопрома заложено 62,3 миллиарда рублей, что позволит реализовать порядка 737 тысяч машин.
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