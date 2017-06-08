Сеть АЗС "Новый Поток" запустила круглосуточную горячую линиюСегодня в 14:51
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Чтобы быть с клиентами на связи.
Оператор сети АЗС и розничный дистрибьютор Группы компаний "Новый Поток" – ООО "Нью Петрол Тюмень" – запустил телефон круглосуточной горячей линии. Новая опция позволяет постоянно поддерживать связь с клиентами в режиме реального времени и оперативно реагировать на обращения.
Телефон горячей линии – 8 800 770 05 09, звонок является бесплатным для всех российских регионов. По этому номеру специалисты компании оперативно предоставят информацию о видах топлива, реализуемого на сети АЗС "Новый Поток", скидках и специальных акциях. Также они зарегистрируют обращение в случае возникновения проблем при обслуживании на АЗС и предложения по повышению качества и уровню сервиса. О результатах рассмотрения каждый клиент информируется в индивидуальном порядке.
"Запуск горячей линии стал еще одним этапом реализации программы повышения клиентоориентированности, реализуемой на сети АЗС "Новый Поток", – отметил президент New Stream Group Дмитрий Мазуров. – Мы стремимся создать максимально комфортные условия для потребителей и стараемся предложить автовладельцам не только высококачественное топливо по доступным ценам, но и сделать сервис эффективным и удобным".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток", на сегодня сеть автозаправочных станций компании насчитывает 30 объектов в Тюменской и Курганской областях. На АЗС реализуются только высококачественные продукты, среди которых производимые на основном производственном активе New Stream Group – Антипинском НПЗ – дизельное топливо стандарта Евро-5 и газ пропан-бутан.
В скором времени сеть автозаправочных станций "Новый Поток" сможет предложить пользователям бензин собственного производства (АИ-92, АИ-95) после введения в эксплуатацию установки производства высокооктановых бензинов, которая запланирована на 2017 год. Планируемый объем выпуска высокооктановых бензинов на Антипинском НПЗ составит порядка 600 тысяч тонн ежегодно.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
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