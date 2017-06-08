Создается заявочный комитет выставки.

В 2017 году правительство Свердловской области создаст АНО "Заявочный комитет ЭКСПО-2025" и внесет в ее имущество первый взнос из регионального бюджета. Такое решение принято на заседании кабинета министров, которое 8 июня провел врио губернатора Евгений Куйвашев.

Соответствующие изменения внесены в программу управления государственной собственностью и приватизации госимущества, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона. В настоящее время в МУГИСО согласовывается проект об участии области в создании АНО, касающийся определения учредителей организации, а также ее устава, взносов и регистрации.

"Мы используем заявочную кампанию на ЭКСПО, чтобы прочно закрепить Средний Урал на инвестиционной и туристической картах мира. И, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы Екатеринбург стал площадкой для проведения выставки. Столица Урала и вся Россия, которая пока еще ни разу не становилась организатором ЭКСПО, достойны того, чтобы Всемирная универсальная выставка в 2025 году прошла именно у нас. Мы будем стремиться к этому", - подчеркнул Куйвашев.

По его словам, в случае победы заявки Екатеринбурга регион заработает более 500 миллиардов рублей. Такой экономический эффект дадут порядка 30 миллионов посетителей ЭКСПО-2025, каждый из которых пробудет в столице Урала в среднем 2 дня.

Стоит напомнить, что заявка уральской столицы ушла в Международное бюро выставок 22 мая 2017 года. Конкуренцию России составят Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку). Победителя объявят на 164 Генеральной ассамблее бюро выставок в ноябре 2018 года.