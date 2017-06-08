×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Октябрьскую администрацию Екатеринбурга передвинут к рекеСегодня в 19:09

  • Текст

Набережную преобразят в питерском стиле.

Администрация Октябрьского района Екатеринбурга готовится к новоселью. Правда, случится оно не раньше 2020 года. Сама стройка развернется уже в следующем году, сообщил "Уралинформбюро" главный архитектор проекта Александр Кузьмин.

Проекту еще предстоит пройти согласование в Главархитектуре. Он предусматривает комплекс жилых и административных зданий в квадрате улиц Тверитина, Луначарского, Большакова и реки Исеть. Три высотки встанут вдоль Исети, рядом с гипермаркетом "Максидом". Сама же районная администрация разместится в небольшом полукруглом пристрое на набережной. Комплекс общей площадью 60 тысяч "квадратов" станет частью гостевого маршрута Чемпионата мира по футболу-2018. В качестве заказчика стройки выступит компания "Антей".

Главный архитектор проекта Александр Кузьмин показывает, где разместится новое здание администрации

Глава горадминистрации Александр Якоб 8 июня приехал на будущую стройплощадку, чтобы ознакомиться с проектом. Работы у строителей будет предостаточно: кроме жилых высоток и здания администрации, им предстоит возвести перехватывающий паркинг и обустроить набережную, чтобы она, как и Плотинка, стала "речным фасадом" города. За основу оформления, скорее всего, будут взяты набережные санкт-петербургских каналов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×