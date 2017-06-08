Октябрьскую администрацию Екатеринбурга передвинут к рекеСегодня в 19:09
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Набережную преобразят в питерском стиле.
Администрация Октябрьского района Екатеринбурга готовится к новоселью. Правда, случится оно не раньше 2020 года. Сама стройка развернется уже в следующем году, сообщил "Уралинформбюро" главный архитектор проекта Александр Кузьмин.
Проекту еще предстоит пройти согласование в Главархитектуре. Он предусматривает комплекс жилых и административных зданий в квадрате улиц Тверитина, Луначарского, Большакова и реки Исеть. Три высотки встанут вдоль Исети, рядом с гипермаркетом "Максидом". Сама же районная администрация разместится в небольшом полукруглом пристрое на набережной. Комплекс общей площадью 60 тысяч "квадратов" станет частью гостевого маршрута Чемпионата мира по футболу-2018. В качестве заказчика стройки выступит компания "Антей".
Главный архитектор проекта Александр Кузьмин показывает, где разместится новое здание администрации
Глава горадминистрации Александр Якоб 8 июня приехал на будущую стройплощадку, чтобы ознакомиться с проектом. Работы у строителей будет предостаточно: кроме жилых высоток и здания администрации, им предстоит возвести перехватывающий паркинг и обустроить набережную, чтобы она, как и Плотинка, стала "речным фасадом" города. За основу оформления, скорее всего, будут взяты набережные санкт-петербургских каналов.
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