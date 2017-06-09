Где зарплаты в 4 раза больше.

Российские пилоты массово "утекают" за границу - в Китай, Корею, Вьетнам. За 2,5 года в Азию перебрались более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Причина тому - более выгодные финансовые условия. Из-за ослабления рубля заработки за границей - в 4 раза больше. При этом нагрузка гораздо меньше.



Утечка кадров затронула такие компании, как S7, "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа". Последняя потеряла сразу 12 пилотов - не исключено, что именно это привело к срыву летней чартерной программы авиакомпании.

Как отметили в "Аэрофлоте", у них уже пять раз увеличивали зарплату - больше возможностей для ее роста нет. Сейчас второй пилот получает 320-350 тысяч рублей, КВС - 470 тысяч, а инструктор - более 500 тысяч.

В Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров. Пути решения обсуждаются с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. По словам источника, российские авиавласти затрудняют пилотам доступ к работе за рубежом, например, отказываясь подтверждать иностранным компаниям лицензию пилота или предоставлять другие документы, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Не исключено, что для покрытия дефицита кадров придется расширить квоты по найму иностранных КВС, передает "Уралинформбюро".