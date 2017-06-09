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Россиян переведут на пиво под одной маркойСегодня в 11:28

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Акцизной.

Правительство РФ поддерживает предложение ввести маркировку пива и пивных напитков специальными акцизными марками. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль.

Сроки реализации инициативы пока неизвестны. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-секретаря Хлопонина Наталью Платонову, для принятия окончательного решения предстоит обсуждение многих вопросов, в том числе с производителями алкогольной продукции.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что реализация инициативы позволит бюджету выручить дополнительные 50 миллиардов рублей в год. В поддержку маркировки выступило и Росалкогольрегулирование.

Между тем пивовары называют маркировку экономически необоснованной и избыточной. По их словам, бороться с контрафактом следует на водочном рынке, тогда как с пива акцизы всегда уплачивались почти на 100%, передает "Уралинформбюро". Введение маркировки не только столкнется с техническими трудностями, но и повысит финансовые затраты легального бизнеса. Это обернется существенным удорожанием продукции.

К тому же большой вопрос, как маркировать разливное пиво, на которое, по оценкам экспертов, приходится около 10-15% доли рынка. "Из 947 производителей пива и пивных напитков с объемом производства до 300 тысяч дал около 600 - это пивоварни при ресторанах, которые подают пиво из танков прямо на стол. Хочется спросить, куда будет наноситься маркировка - на струю?" - недоумевает член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.

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