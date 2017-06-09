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Тарифы ЖКХ в России поднимут на 4%Сегодня в 10:25

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С июля.

1 июля 2017 года в России поднимут цены на услуги ЖКХ для физических и юридических лиц. Тарифы увеличатся на уровень прогнозируемой инфляции нынешнего года - 4%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития Николая Подгузова.

"Такая тарифная политика (индексация темпами не выше прогнозируемой инфляции) в отношении инфраструктурных компаний и ЖКХ сохранится и в перспективе", - пояснил он.

Решение о повышении тарифов принимает Федеральная антимонопольная служба, передает "Уралинформбюро". Она основывается на основе прогноза социально-экономического развития.

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