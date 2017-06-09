"Атомстройкомплекс" построит электродом на Широкой речкеСегодня в 09:57
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Тепло будут получать за счет электричества.
Компания "Атомстройкомплекс" продолжает застройку екатеринбургского микрорайона Широкая речка по улице Суходольской. После сдачи завершающей очереди ЖК "Смородина" застройщик перейдет на соседний участок, где в рамках эксперимента будет построен "электродом".
Для обеспечения комплекса теплом и горячей водой будет построена трансформаторная подстанция. Подъезды и лифтовые холлы прогреет теплый пол. В квартирах вместо традиционных батарей будут установлены электроконвекторы, работающие от электросети, в санузлах дополнительно – теплый пол.
"Технологии строительства, применяемые "Атомстройкомплексом", позволяют строить очень теплые дома и эффективно минимизировать теплопотери за счет качественной проработки всех узлов, – рассказал директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Глеб Кривошеев. – Способность обеспечить дом теплом за счет электричества подтвердили и проведенные нами инженерные расчеты. При этом электродом будет выгоднее как в строительстве – застройщику не нужно тянуть сети, платить за подключение, так и в эксплуатации".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса", жильцы смогут самостоятельно регулировать температуру в квартире, включать и выключать отопление по своему усмотрению, учитывая реальную температуру воздуха за окном. На время отъезда можно перевести систему отопления в экономный режим, когда в помещении автоматически поддерживается температура не ниже 15 градусов. Таким образом, можно экономить на коммунальных платежах.
Для обеспечения горячего водоснабжения в каждой квартире застройщик установит водонагреватели. У результате жители не будут зависеть от графика опрессовок.
Параллельно "Атомстройкомплекс" готовит проектную документацию по застройке участка от улицы Суходольской до улицы Хрустальногорской. Там запланировано строительство многоэтажных кварталов с закрытыми дворами и вместительными парковочными карманами, спроектированными по европейскому принципу, а также наземными многоуровневыми паркингами. Планировочные решения были предложены голландскими архитекторами.
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