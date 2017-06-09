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Коррупционеры "съедают" при госзакупках 2 триллиона рублейСегодня в 11:44

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Две трети тендеров не чисты.

Объем нарушений при государственных закупках в России составляет 2 триллиона рублей в год. Такие цифры приводит Институт экономической политики Гайдара. Самая популярная коррупционная схема - проведение конкурсов с ущемляющими условиями, которые подгоняются под конкретную компанию. Также в исследовании учтены нецелевые расходы, включая прямое воровство и откаты, пишут "Известия".

По итогам выборочного мониторинга Институт Гайдара установил, что более 60% закупок осуществляются с нарушениями. На федеральном уровне этот показатель составляет 32,9%, на муниципальном - 19,6%, меньше всего претензий к регионалам (8%), передает "Уралинформбюро".

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