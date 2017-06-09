И это не предел.

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае 2017 года выросли на 14,7%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). За месяц из автосалонов выехало 124,9 тысячи машин - на 15,9 тысячи больше, чем год назад.

За пять месяцев рынок поднялся на 5,1% - до 577,45 тысячи автомобилей. Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер уверен, что подъем продаж - долговременный тренд в России.

В плюс вышли практически все ведущие бренды, передает "Уралинформбюро". Лидер рынка - АвтоВАЗ - в мае увеличил продажи на 22% (до 25 тысяч машин). Показатель Kia, фаворита среди иномарок, - 15,1 тысячи автомобилей (+13%). Наибольший рост - на 28% - продемонстрировал Volkswagen (7,1 тысячи машин).

Однако у ряда брендов негативная динамика. В мае продажи упали у УАЗ, Lexus, Audi и Datsun.