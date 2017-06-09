Представив полуфабрикаты из титана.

Корпорация ВСМПО-Ависма приняла участие в 10-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017. Мероприятие прошло в Москве 25-27 мая. На юбилейную выставку съехались представители 237 компаний, в том числе 50 иностранных из 21 страны мира.

ВСМПО-Ависма представила на своем стенде большой перечень титановых полуфабрикатов, которые используются при производстве вертолетов. Это титановый прокат – прутки, листы, плиты, лента, трубы, а также различные виды штамповок и поковок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

В рамках выставки специалисты корпорации встретились с представителями 20 предприятий и организаций, обсудив вопросы опросы поставок титановых полуфабрикатов и перспективы сотрудничества.

Следует отметить, что сейчас верхнесалдинский титан используется при изготовлении таких "вертушек", как Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-26, Ми-8/17, Ми-38, Ка-226, "Ансат", Ка-62.

В целом на HeliRussia-2017 были представлены 23 вертолета, два автожира, 15 беспилотных летательных аппаратов отечественных и зарубежных производителей. Была предусмотрена насыщенная демонстрационная программа. Состоялись премьерные показы образца вертолета "Афалина", нового экологически чистого автомобиля-самолета ECOX7 "Гринфлай", впервые были продемонстрированы гирокоптеры "Вентокоптер" R1 и A1. К открытию выставки был приурочен первый полет нового российского вертолета Ка-62 в городе Арсеньев.

Из зарубежных моделей были представлены Bell 407GXP и AW139 российской сборки, канадский легкий вертолет Safari, AW119 Grand New и Airbus H145 в медико-эвакуационной версии – именно такие машины в настоящее время используются Московским авиационным центром.