И провела их переликвидацию.

ООО "Нефтяная компания "Новый Поток" (upstream дивизион New Stream Group) провело работы по переликвидации и переконсервации 7 аварийных скважин в Оренбуржье. Речь идет о №167 Воронцовского, №5 и №17 Гремячевского, а также №101, №104, №115, №17 Могутовского месторождений. Работы проводятся в рамках выполнения лицензионного соглашения по разработке участков недр в Оренбургской области.

Скважины были пробурены в 1950-70 годы. Из-за аварийных разливов нефти, отрицательно влиявших на состояние национального парка "Бузулукский бор", решением Совета Министров СССР разработка месторождений была приостановлена, а сами скважины законсервированы.

Из-за отсутствия должного контроля за более чем 30 лет устьевая арматура была разукомплектована и пришла в негодность. Герметичность скважин нарушилась, что создало реальную угрозу состоянию окружающей среды и возникновения аварийных ситуаций в бору.

В ближайшее время начнутся работы по переликвидации еще одной скважины – №15 Могутовского месторождения, расположенной на берегу реки Боровка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый поток"

В рамках программы по строительству скважин и объектов обустройства месторождений (комплексного сборного пункта, систем газоснабжения, электроснабжения, сборных и напорных нефтепроводов, приемо-сдаточного пункта) на основе современных международных практик принят ряд технических и технологических решений, которые позволят повысить экологическую безопасность работ, устранив основные риски при добыче нефти.

Так, на территории заповедника планируется укладка трубопроводов с утолщенными стенками из высоколегированных и коррозионностойких марок сталей. Для снижения техногенного воздействия на добывающем оборудовании будут использовать системы автоматического контроля за эксплуатацией скважин. В случае возникновения нештатной ситуации данная технология позволит дистанционно и в кратчайшие сроки перекрыть запорные устройства на устьевых арматурах скважин и сборных трубопроводах.

Кроме снижения рисков негативного воздействия на окружающую среду, НК "Новый Поток" проводит сбор данных и анализирует результаты геофизических исследований на двух переконсервированных скважинах Воронцовского и Могутовского месторождений. Это позволит разработать актуальную геологическую модель объектов.

Нефтяная компания планирует начать работы по бурению в конце 2017 года после окончания подготовительных работ, позволяющих минимизировать экориски. Приступить к добыче в соответствии с условиями лицензионного соглашения предполагается уже в 2018 году.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году для развития детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".