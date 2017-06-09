НК "Новый Поток" переконсервировала 7 аварийных скважин в ОренбуржьеСегодня в 13:13
- Текст
И провела их переликвидацию.
ООО "Нефтяная компания "Новый Поток" (upstream дивизион New Stream Group) провело работы по переликвидации и переконсервации 7 аварийных скважин в Оренбуржье. Речь идет о №167 Воронцовского, №5 и №17 Гремячевского, а также №101, №104, №115, №17 Могутовского месторождений. Работы проводятся в рамках выполнения лицензионного соглашения по разработке участков недр в Оренбургской области.
Скважины были пробурены в 1950-70 годы. Из-за аварийных разливов нефти, отрицательно влиявших на состояние национального парка "Бузулукский бор", решением Совета Министров СССР разработка месторождений была приостановлена, а сами скважины законсервированы.
Из-за отсутствия должного контроля за более чем 30 лет устьевая арматура была разукомплектована и пришла в негодность. Герметичность скважин нарушилась, что создало реальную угрозу состоянию окружающей среды и возникновения аварийных ситуаций в бору.
В ближайшее время начнутся работы по переликвидации еще одной скважины – №15 Могутовского месторождения, расположенной на берегу реки Боровка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый поток"
В рамках программы по строительству скважин и объектов обустройства месторождений (комплексного сборного пункта, систем газоснабжения, электроснабжения, сборных и напорных нефтепроводов, приемо-сдаточного пункта) на основе современных международных практик принят ряд технических и технологических решений, которые позволят повысить экологическую безопасность работ, устранив основные риски при добыче нефти.
Так, на территории заповедника планируется укладка трубопроводов с утолщенными стенками из высоколегированных и коррозионностойких марок сталей. Для снижения техногенного воздействия на добывающем оборудовании будут использовать системы автоматического контроля за эксплуатацией скважин. В случае возникновения нештатной ситуации данная технология позволит дистанционно и в кратчайшие сроки перекрыть запорные устройства на устьевых арматурах скважин и сборных трубопроводах.
Кроме снижения рисков негативного воздействия на окружающую среду, НК "Новый Поток" проводит сбор данных и анализирует результаты геофизических исследований на двух переконсервированных скважинах Воронцовского и Могутовского месторождений. Это позволит разработать актуальную геологическую модель объектов.
Нефтяная компания планирует начать работы по бурению в конце 2017 года после окончания подготовительных работ, позволяющих минимизировать экориски. Приступить к добыче в соответствии с условиями лицензионного соглашения предполагается уже в 2018 году.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году для развития детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:21
Тюменца будут судить за покушение на массовое убийство
Он пытался сжечь 6 человек.Сегодня в 13:13
НК "Новый Поток" переконсервировала 7 аварийных скважин в Оренбуржье
И провела их переликвидацию.Сегодня в 13:12
Facebook и Google ищут путь к сердцу российских чиновников
Через менеджеров со страстью к Интернету.Сегодня в 13:04
На тюменской трассе пьяный бесправник погубил двух человек
Еще двое пострадали.Сегодня в 12:59
Самую банальную поп-композицию создал "Яндекс"
На основе популярных российских песен.Сегодня в 12:55
Река Пышма начинена химикатами
Опасными для людейСегодня в 12:48
Китайская чета променяла 2-месячного сына на телефоны
И одежду.Сегодня в 12:38
Авторынок в России "разогнался" на 15%
И это не предел.Сегодня в 11:56
Свердловчанин задушил должницу из-за 2000 рублей
Его арестовали.Сегодня в 11:51
Программа капремонта в Зауралье рискует обернуться "уголовкой"
В проблемах разбираются следователи.Сегодня в 11:46
Иду на таран! К Земле несется планета
С V-образным шлейфом.Сегодня в 11:44
Коррупционеры "съедают" при госзакупках 2 триллиона рублей
Две трети тендеров не чисты.Сегодня в 11:28
Россиян переведут на пиво под одной маркой
Акцизной.Сегодня в 11:08
Синод разрешил однополые браки
В Шотландии.Сегодня в 10:57
ВСМПО-Ависма приняла участие в HeliRussia-2017
Представив полуфабрикаты из титана.
Главные новости
- Сегодня в 11:28Россиян переведут на пиво под одной маркой
- Сегодня в 10:35Дудко отправили в колонию
- Сегодня в 09:46Праздничный уик-энд свердловчанам испортят дожди
- Сегодня в 08:42Россияне "слезли" с бутылки
- Сегодня в 08:26Российских пилотов как ветром сдуло в Азию
Аналитика
Страховщики грозятся бросить ОСАГО
Бизнес стал убыточным из-за мошенников.
Куйвашева выберут по стандарту
Президентского избрания.
Пятилетка на низком старте
Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?