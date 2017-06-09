Свердловчане подсаживаются на ипотекуСегодня в 16:22
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Рынок оживает.
В Свердловской области возросло количество ипотечных сделок, зарегистрированных в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Рост в январе-мае 2017-го составил 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил и.о. руководителя ведомства Игорь Цыганаш.
В цифровом соотношении увеличение не выглядит столь значительным - 5700 сделок против 5033. Однако, по мнению Игоря Цыганаша, этот показатель можно считать признаком оживления ипотечного рынка — особенно после катастрофического падения, начавшегося в 2015 году. Еще больше подстегнуть интерес населения к ипотеке может инициатива ряда банков, которые при выдаче ипотечных кредитов отказались от взимания с клиента первоначального взноса.
Впрочем, ипотека без первоначального взноса привлекательно выглядит только на первый взгляд. Она автоматически увеличивает ставку по кредиту до 12-14%, а ежемесячные платежи до 37-53 тысяч рублей. "Застройщикам нужно поскорее продать остатки квартир, выставленных на рынок, а банкам – реализовать свою избыточную недвижимость, - пояснил в беседе с "Уралинформбюро" аналитик Уральской палаты недвижимости Константин Октаев, - А вот для рынка эта инициатива может грозить повышением риска невозврата кредитов и увеличения просрочки по выплате задолженностей".
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