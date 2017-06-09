Для работающих пенсионеров.

Индексацию пенсий могут вернуть работающим пенсионерам в 2020 году. Об этом, выступая в Госдуме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы считаем, что необходимо поддержать в первую очередь пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии. Работающие пенсионеры получают еще и доходы от трудовой деятельности", - цитирует слова чиновника ТАСС,

Силуанов напомним, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам был мерой антикризисного плана. Обсудить возвращение к ней получится при подготовке федерального бюджета на 2020 год, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в России трудится около 9,6 миллиона пенсионеров. По данным ПФР, возобновление индексации пенсий, приостановленной в 2016-м, обойдется бюджету в 200 миллиардов рублей в год.