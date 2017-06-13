От депутатов до учителей.

РМК организовала экскурсии на Михеевский горно-обогатительный комбинат. За три недели на предприятии побывали около 300 жителей Коркинского района, включая депутатов райсобрания, представителей администраций и советов городских поселений района. К ним присоединились предприниматели, учителя местных школ, члены Коркинского женсовета, ветераны и другие активные граждане.

В рамках поездки состоялась обзорная экскурсия по селу Варна с посещением местных объектов социальной и культурной сферы. Представители муниципалитета рассказали о сотрудничестве района с Михеевским ГОКом и РМК.

Компания помогла капитально отремонтировать два детских сада, организовать межрайонный сосудистый центр. Кроме того, Михеевский ГОК является стабильным работодателем, отдающий предпочтение найму местных жителей.

Поездка коркинцев в Варну завершилась экскурсией по Михеевскому ГОКу. Гостям показали современный карьер, где добывают медную руду, обогатительную фабрику и другие объекты предприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Большая часть вопросов касалась экологии и охраны окружающей среды. Специалисты ГОКа подробно рассказали о мероприятиях по охране воздуха, растительного и животного мира, водных объектов, охране почв и безопасному обращению с отходами.

Жители Коркино узнали, как изменится их район в связи со строительством Томинского ГОКа. Так, хвосты обогащения предприятия будут использоваться в производстве специального закладочного материала для рекультивации угольного разреза "Коркинский". Это позволит прекратить оползневые процессы и эндогенные пожары в угольном разрезе.

Кроме того, проект предусматривает переобучение и трудоустройство сотрудников Челябинской угольной компании, ранее занятых на Коркинском разрезе. Эту инициативу РМК реализует совместно с Коркинским горно-строительным техникумом и Первомайским техникумом промышленности строительных материалов.

"По разведанным запасам меди Россия занимает третье место в мире, уступая Чили и США. Это первый момент. Второй – современные технологии, которые применяются на производстве. В этом мы – коркинцы убедились воочию, побывав на Михеевском горно-обогатительном комбинате. Важна высокая культура производства, которая видна на комбинате. Дороги и озеленение – класс. А Варненский район и, в частности, село Варна не прогадали, дав "зелёный свет" ГОКу", - отметил сотрудник плавательного бассейна ДЮСШ Владимир Атеев.

"Когда приехали, поразил размах производства, впечатлила чистота, современное оборудование – технологически все на высшем уровне, впечатляет! Что касается безопасности ГОКа, мы прошли по всем производственным участкам, стояли над флотомашинами – никаких запахов, ничего", - поделился впечатлениями депутат Коркинского муниципального района Николай Швец.

Экологическим аспектам производства РМК уделяет особое внимание. За последние пять лет компания вложила в природоохранные мероприятия около 8 миллиардов рублей. В результате выбросы в атмосферный воздух предприятий сократились почти на половину, сбросы в водные объекты – на 30%.

В рейтинге экологической ответственности горнодобывающих компаний России, составленном Всемирным фондом дикой природы, РМК заняла шестое место из 33 организаций по уровню наименьшего воздействия на окружающую среду.